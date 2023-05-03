Директор Дома моды Зайцева: Пугачёва прилетела в Россию на похороны Юдашкина

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва прилетела сегодня в Москву. Об этом сообщила её помощница Елена Чупракова.

Фото: eg.ru

Примадонна могла вернуться в Россию, чтобы проститься с умершим вчера модельером Валентином Юдашкиным, предположил помощник и бывший директор Дома моды модельера Вячеслава Зайцева Николай Головин, пишет Газета.Ru.

При этом собеседник издания считает, что на похоронах самого Зайцева артистка не будет присутствовать.

Добавим, помощница Пугачёвой не опровергла и не подтвердила, что прилёт артистки связан со смертью Юдашкина. Он, как и Зайцев, был другом певицы.

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Помахал всем на прощание и ушел. Умер Валентин Юдашкин