Певица Алла Пугачёва прилетела сегодня в Москву. Об этом сообщила её помощница Елена Чупракова.
Примадонна могла вернуться в Россию, чтобы проститься с умершим вчера модельером Валентином Юдашкиным, предположил помощник и бывший директор Дома моды модельера Вячеслава Зайцева Николай Головин, пишет Газета.Ru.
При этом собеседник издания считает, что на похоронах самого Зайцева артистка не будет присутствовать.
Добавим, помощница Пугачёвой не опровергла и не подтвердила, что прилёт артистки связан со смертью Юдашкина. Он, как и Зайцев, был другом певицы.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.