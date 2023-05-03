Дизайнер Аника Керимова заявила, что похоронами в Подмосковье сын Зайцева исполнит волю отца

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандал из-за того, что Вячеслава Зайцева похоронят не в столице РФ, продолжает набирать обороты. Дизайнер Аника Керимова рассказала, почему в последний путь модельера проводят в Подмосковье.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Удивительно слышать, что Слава Зайцев "не заслужил похорон в Щёлково". Конечно, по своим заслугам Вячеслав Михайлович должен покоиться на Новодевичьем кладбище или на Троекуровском. Но раз семья так решила, значит, мы должны уважать её выбор", — сообщила она в беседе с "МК".

Керимова отметила, что Зайцев очень любил свой дом в Каблуково (в Щёлковском районе Подмосковья). Он называл его местом силы. Модельер не раз сообщал, что хотел бы найти там и свой последний приют. Дизайнер считает, что сын Зайцева намерен просто исполнить волю отца.

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Про похороны Зайцева