Российская актриса Мирослава Карпович, наиболее известная по роли Марии Васнецовой в сериале "Папины дочки", опубликовала в своём Instagram* фотографию в свадебном платье.
При этом девушка рассказала своим фанатам, что надела праздничный наряд ради съёмки в рекламе.
"Пусть в вашем сердце будет как можно больше места для света", — сопроводила снимок актриса.
Ранее Карпович заявила, что в будущем планирует обзавестись семьёй и детьми. По словам звезды "Папиных дочек", она не боится трудностей, связанных с материнством.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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