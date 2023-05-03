Российская актриса Мирослава Карпович опубликовала фотографию в свадебном платье

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Мирослава Карпович, наиболее известная по роли Марии Васнецовой в сериале "Папины дочки", опубликовала в своём Instagram* фотографию в свадебном платье.

Фото: Instagram* актрисы Мирославы Карпович / m1r0slava_karpovich

При этом девушка рассказала своим фанатам, что надела праздничный наряд ради съёмки в рекламе.

"Пусть в вашем сердце будет как можно больше места для света", — сопроводила снимок актриса.

Ранее Карпович заявила, что в будущем планирует обзавестись семьёй и детьми. По словам звезды "Папиных дочек", она не боится трудностей, связанных с материнством.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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