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Российская актриса Мирослава Карпович опубликовала фотографию в свадебном платье

0:48
Шоу-бизнес

Российская актриса Мирослава Карпович, наиболее известная по роли Марии Васнецовой в сериале "Папины дочки", опубликовала в своём Instagram* фотографию в свадебном платье.

Российская актриса Мирослава Карпович опубликовала фотографию в свадебном платье
Фото: Instagram* актрисы Мирославы Карпович / m1r0slava_karpovich

При этом девушка рассказала своим фанатам, что надела праздничный наряд ради съёмки в рекламе.

"Пусть в вашем сердце будет как можно больше места для света", — сопроводила снимок актриса.

Ранее Карпович заявила, что в будущем планирует обзавестись семьёй и детьми. По словам звезды "Папиных дочек", она не боится трудностей, связанных с материнством.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Мирослава Карпович – Папины дочки, странные поклонники и Егор Крид
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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