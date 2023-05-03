Shot: Данила Козловский уехал из России после скандала с Виталием Бородиным

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Данила Козловский вновь покинул Россию. Как стало известно, он вылетел в Стамбул, откуда продолжит своё путешествие.

Фото: super.ru

Популярный актёр Данила Козловский принял решение вновь покинуть Россию на фоне продолжающегося скандала с Виталием Бородиным. Это произошло после отмены спектаклей с участием артиста. Telegram-канал Shot пишет, что Козловский вылетел в Стамбул, однако этот турецкий город не является конечной точкой его путешествия.

Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, через прокуратуру потребовал проверить одного из самых дорогих российских актёров по статье, наказывающей за дискредитацию ВС РФ. После начала СВО Козловский отбыл в США, а потом вернулся назад для участия в спектаклях. Бородин счёл этот поступок непатриотичным.

Козловский подал встречный судебный иск против Бородина, однако он не был принят к рассмотрению. При этом запланированные спектакли в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга и в МХТ имени Чехова в Москве не состоялись. В первом случае они были перенесены, а во втором Козловского заменили на Тимура Родригеса.

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