Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров, комментируя смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева, обратился к творчеству певицы Аллы Пугачёвой.
По его словам, Юдашкин — настоящий солдат, который на протяжении долгого времени пытался победить тяжёлый недуг. Он добавил, что дружил с модельером около 35 лет. Как пояснил Киркоров, Зайцев тоже ушёл из жизни очень рано.
"А я хочу процитировать великую певицу, Женщину, которая поёт, строчкой из её песни: "Куда все уходят, куда?". Незаслуженно, рано, горько, несправедливо, жёстко", — отметил певец в интервью МК.
Исполнитель считает, что друзья после смерти становятся ангелами-хранителями. Он пообещал мысленно советоваться с Юдашкиным во время выбора нарядов для концертов.
Ранее сообщалось, что модельер Зайцев умер 30 апреля от желудочного кровотечения, а Юдашкин скончался 2 мая из-за осложнений онкологического заболевания.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.