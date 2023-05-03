МК.RU: Киркоров процитировал Аллу Пугачёву, говоря о смертях модельеров Юдашкина и Зайцева

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров, комментируя смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева, обратился к творчеству певицы Аллы Пугачёвой.

Фото: Instagram* Филиппа Киркорова

По его словам, Юдашкин — настоящий солдат, который на протяжении долгого времени пытался победить тяжёлый недуг. Он добавил, что дружил с модельером около 35 лет. Как пояснил Киркоров, Зайцев тоже ушёл из жизни очень рано.

"А я хочу процитировать великую певицу, Женщину, которая поёт, строчкой из её песни: "Куда все уходят, куда?". Незаслуженно, рано, горько, несправедливо, жёстко", — отметил певец в интервью МК.

Исполнитель считает, что друзья после смерти становятся ангелами-хранителями. Он пообещал мысленно советоваться с Юдашкиным во время выбора нарядов для концертов.

Ранее сообщалось, что модельер Зайцев умер 30 апреля от желудочного кровотечения, а Юдашкин скончался 2 мая из-за осложнений онкологического заболевания.

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