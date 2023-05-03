Россияне высмеяли планы осудившего СВО Бориса Гребенщикова вернуться на родину

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала спецоперации на Украине рок-музыкант Борис Гребенщиков осудил политику Москвы и покинул родину. Однако сейчас артист принялся критиковать не армию, а отмену русской культуры. Пользователи Сети не оценили "переобувание" музыканта.

Фото: https://vk.com/bgofficial

В эфире программы "Проклятые вопросы с Оуэном Мэтьюзом" Гребенщиков отметил, что украинцы превращаются в животных, когда сносят памятники деятелей русской культуры. Комментаторы убеждены, что подобными заявлениями артист "закидывает удочку", чтобы вернуться в Россию и избежать осуждение со стороны общественности.

"Дорожку стелет, возвращаться пора — деньги кончаются"; "Нет, Борис, досвидос! Живи, куда убежал!"; "Гребенщиков — враг, он признался в этом, сам доказал это… Он — предатель! Ни в коем случае не давать ему больше петь в России", — написали пользователи Сети.

Один из комментаторов назвал Гребенщикова хитрым и осторожным человеком. Другой подчеркнул: война в Донбассе идёт с 2014 года, но музыкант не замечал этого.

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