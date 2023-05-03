Певец Олег Газманов признался, что его жена тяжело переживает смерть Валентина Юдашкина

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов поделился чувствами по поводу неожиданной смерти модельера Валентина Юдашкина. Он отметил: его семье особенно тяжело переживать утрату, потому что они близко дружили с кутюрье.

Фото: instagram

Газманов написал прощальный пост в Сети посвященный Юдашкину, который умер после продолжительного онкологического заболевания. Артист сообщил, что его супруга убита горем.

"Мне и моей жене Марине особенно больно, потому что мы дружили с Валентином долгие годы. Последнее время, несмотря на тяжелую неизлечимую болезнь, несмотря на боль, он был примером мужества", — написал артист в Сети.

Напомним, о смерти легендарного модельера стало известно второго мая. Многие представители шоу-бизнеса и близкие семьи Юдашкина были шокированы новостью о его кончине. Приближённые к знаменитой семье отмечали, что кутюрье до последнего был бодр и мужественно сражался с заболеванием.

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