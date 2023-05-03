Модельер Карнаухова о смерти Зайцева и Юдашкина: "Уходит эпоха"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художник-модельер Людмила Карнаухова прокомментировала гибель Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Она подчеркнула, что сейчас уходит целая эпоха в индустрии моды.

Фото: ria.ru

Зайцев очень любил русскую культуру. Он много времени проводил со своими коллегами, которые работают в провинции. Также модельер приезжал на региональные конкуры, повышая их статус, рассказала Карнаухова.

Юдашкину удалось раскрыть образ современной женщины: дерзкая, успешная бизнес-вумен, отметила художник.

"Конечно, уход этих метров отразится на нашей жизни, несмотря на то, что последователи школы Зайцева остались", — отметила Карнаухова в беседе с properm.ru.

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