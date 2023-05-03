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Кудри ниже плеч: Наталья Подольская показала младшего сына на отдыхе в Дубае

1:04
Шоу-бизнес

Известная певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram* фотографии с младшим сыном Иваном, сделанные на отдыхе в Дубае.

Кудри ниже плеч: Наталья Подольская показала младшего сына на отдыхе в Дубае
Фото: Instagram* певицы Натальи Подольской / nataliapodolskaya

Артистка организовала фотосессию с ребёнком в бассейне. Подписчики певицы обратили внимание на длинные кудрявые волосы мальчика, которые отрасли ниже плеч. Как предположили комментаторы, двухлетний Иван, скорее всего, копирует стиль своего отца Владимира Преснякова.

"Самый лучший Иван на свете", — подписала снимок Подольская.

Она добавила, что для женщины самое лучшее украшение — это её дети.

Ранее певица заявила, что не любит выходить в свет с Пресняковым из-за своей ревности. По словам артистки, ей очень трудно сдерживать чувства на мероприятиях, где девушки выступают в откровенных нарядах.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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