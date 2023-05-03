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Российский актёр Павел Прилучный в третий раз стал отцом

1:15
Шоу-бизнес

У известного российского актёра Павла Прилучного родился сын. Видеозапись, посвящённая счастливому событию, опубликована в Instagram* его супруги Зепюр Брутян.

Российский актёр Павел Прилучный в третий раз стал отцом
Фото: Instagram* Павла Прилучного

В комментарии к посту женщина указала дату появления ребёнка на свет — 28 апреля 2023 года. Кроме того, она добавила к записи эмодзи с сердцем синего цвета, что свидетельствует о рождении мальчика.

На видеоролике показано, как Прилучный перерезает пуповину, а затем начинает укачивать малыша, укутанного в одеяло.

На видеозаписи также присутствуют двое детей актёра от брака с Агатой Муцениеце. Пара развелась в 2020 году.

Свадьба Прилучного и Брутян состоялась в августе 2021 года.

В марте жена актёра жаловалась на ухудшение самочувствия из-за беременности. Она сообщала в соцсетях, что не может ходить дольше 30 минут.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Свадьба года Павла Прилучного! Биография и интересные факты из жизни известного актера
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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