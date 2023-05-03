У известного российского актёра Павла Прилучного родился сын. Видеозапись, посвящённая счастливому событию, опубликована в Instagram* его супруги Зепюр Брутян.
В комментарии к посту женщина указала дату появления ребёнка на свет — 28 апреля 2023 года. Кроме того, она добавила к записи эмодзи с сердцем синего цвета, что свидетельствует о рождении мальчика.
На видеоролике показано, как Прилучный перерезает пуповину, а затем начинает укачивать малыша, укутанного в одеяло.
На видеозаписи также присутствуют двое детей актёра от брака с Агатой Муцениеце. Пара развелась в 2020 году.
Свадьба Прилучного и Брутян состоялась в августе 2021 года.
В марте жена актёра жаловалась на ухудшение самочувствия из-за беременности. Она сообщала в соцсетях, что не может ходить дольше 30 минут.
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