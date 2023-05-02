МК: народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что ради своего любимого человека готов жить и творить

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что в его жизни появился человек, ради которого он готов продолжать жить и творить. Об этом он рассказал в интервью "МК".

Фото: moslenta.ru

По словам артиста, он обрёл настоящий домашний уют и тепло. Киркоров также поблагодарил зрителей, которые посещают его концерты. В конце апреля поп-король грандиозно отметил свой день рождения в Кремле.

"Я купаюсь в роскоши своей сценической жизни, а приходя домой, обретаю обычный домашний уют и тепло. И сегодня я не один. Моё сердце занято не только зрителем, но и человеком, ради которого мне хочется жить и творить", — сказал артист.

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