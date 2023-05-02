Друг и партнёр Вячеслава Зайцева, который скончался в воскресенье, Вадим Хусаинов, объяснил, почему тело известного модельера до сих пор продолжает находиться в морге. Ранее появились сообщения, что покойного никто не хочет забирать.
По словам Вадима, этим слухам не стоит верить до конца. Сейчас похоронами Вячеслава Михайловича занимается команда его сына Егора, они определяются с местом и временем, заявил Хусаинов в беседе с "МК".
Прощание с Зайцевым, скорее всего, состоится в четверг, оно пройдёт в камерной обстановке, добавил друг модельера.
Согласно православной традиции умерших провожают в последний путь на третий день. Поэтому похороны Зайцева должны были пройти сегодня.
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