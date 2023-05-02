МК: друг Вячеслава Зайцева объяснил, почему тело модельера не забирают из морга

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Друг и партнёр Вячеслава Зайцева, который скончался в воскресенье, Вадим Хусаинов, объяснил, почему тело известного модельера до сих пор продолжает находиться в морге. Ранее появились сообщения, что покойного никто не хочет забирать.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам Вадима, этим слухам не стоит верить до конца. Сейчас похоронами Вячеслава Михайловича занимается команда его сына Егора, они определяются с местом и временем, заявил Хусаинов в беседе с "МК".

Прощание с Зайцевым, скорее всего, состоится в четверг, оно пройдёт в камерной обстановке, добавил друг модельера.

Согласно православной традиции умерших провожают в последний путь на третий день. Поэтому похороны Зайцева должны были пройти сегодня.

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