МК: подруга Аллы Пугачёвой прокомментировала внезапную смерть Валентина Юдашкина

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Смерть модельера 59-летнего Валентина Юдашкина оказалась неожиданностью для многих представителей шоу-бизнеса и его близких. Подруга Аллы Пугачёвой Алина Редель сообщила, что шокирована новостью об уходе легендарного кутюрье.

Редель отметила: они виделись с Юдашкиным совсем недавно и он был в бодром расположении духа. Близким казалось, что модельеру стало лучше и онкологическое заболевание отступило.

"Я последний раз видела его у себя на дне рождения. Юдашкины приезжали ко мне всей семьей. Мы постоянно общались по телефону, очень тяжело…" — сказала Редель с беседе с "МК".

Сама Примадонна, которая являлась подругой семьи Юдашкина пока никак не прокомментировала уход модельера.

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Умер Валентин Юдашкин - Юдашкин ушла эпоха