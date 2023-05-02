Галкин*, Бабкина, Газманов, Киркоров прокомментировали смерть Юдашкина: боролся с тяжёлым недугом

Российские звёзды высказались о кончине модельера Валентина Юдашкина.

В социальных сетях знаменитостей РФ появились посты с комментариями по поводу смерти знаменитого кутюрье.

О Юдашкине вслед за Аллой Пугачёвой, которая посвятила пост своему другу, высказался Максим Галкин*. Юморист объяснил, что Валентин Юдашкин был слишком близким человеком, поэтому силы о нём писать у него нет. Он пожелал другу семьи "лёгкого путешествия".

Олег Газманов отметил, что смерть Валентина Юдашкина является огромной потерей для страны.

"Последние годы, несмотря на тяжёлую неизлечимую болезнь, несмотря на боль, он был примером мужества. До последнего не прекращал общаться с друзьями и не показывал, как ему тяжело! Скорбим вместе с друзьями и его близкими", — написал Газманов в своём микроблоге.

Не остался в стороне от смерти модельера и Филипп Киркоров.

"Такие звезды и легенды не уходят… такие остаются навсегда! Ты в моем сердце, мой Друг!" — написал король российской эстрады.

Надежда Бабкина рассказала, что Юдашкин считал Вячеслава Зайцева своим учителем. Певица рассказала, что Валентин был тонким и ранимым человеком и поцелованным Богом художником. При этом, по словам Бабкиной, деятель моды обладал внутренней силой.

"Эта сила помогала ему долгие годы бороться с тяжёлым недугом и продолжать творить. Валя обладал бесценным даром создавать красоту и щедро делиться ею с другими. Он излучал свет. Мои искренние соболезнования родным и близким", — написала исполнительница народных песен в своём микроблоге.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Умер Модельер Валентин Юдашкин