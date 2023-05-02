Александр Васильев заявил, что предвидел смерть Юдашкина вслед за Зайцевым: "Мне так стыдно"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модельер, бывший ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев прокомментировал новость о смерти Валентина Юдашкина.

Сегодня, 2 мая, стало известно, что популярный российский модельер Валентин Юдашкин ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Напомним, кутюрье долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Смерть Юдашкина прокомментировал его коллега Александр Васильев, сообщает Telegram-канал "SHOT".

Васильев признался, что после известия о кончине Вячеслава Зайцева, который умер за несколько дней до Юдашкина, у него возникли мрачные мысли. В частности, ведущий "Модного приговора" подумал, что следующим модельером, который умрет, будет именно Юдашкин.

"Один за другим ушли два очень больших кутюрье. Сегодня, когда я думал о Зайцеве, я подумал, что следующим будет Юдашкин. Мне так стыдно. Он очень сильно болел, у него были сильные проблемы со здоровьем, он был борцом", — заявил Александр Васильев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Александр Васильев: закрытие «Модного приговора», эмиграция, дружба с Плисецкой