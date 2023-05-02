Модельер Гуляев показал обнажённые бёдра певицы Аллы Пугачёвой на вилле в Израиле

Телеведущий и модельер Игорь Гуляев опубликовал в своём Instagram* фотографию российской певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.

Пользователи Сети обратили внимание на обнажённые бёдра артистки и похвалили её за отличную фигуру.

"Ты на свете есть, и это главное!" — написал под фотографией Гуляев.

Поклонники Пугачёвой назвали её очень стильной женщиной. Комментаторы считают, что на снимке артистка выглядит "настоящей".

"Всегда роскошна", — отметил один из пользователей.

Его мнение поддержали многие другие россияне.

Ранее стало известно, что Пугачёва отправила детей Лизу и Гарри к их отцу Максиму Галкину** во Францию, где проходят гастроли юмориста.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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