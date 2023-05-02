Татьяна Брухунова рассказала о состоянии здоровья Евгения Петросяна: "Угрозы жизни нет"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена известного юмориста Евгения Петросяна прокомментировала состояние здоровья супруга.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что Евгения Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу. Это известие встревожило поклонников юмориста. По словам Татьяны Брухуновой, ей на телефон стали поступать многочисленные звонки. Однако женщина уверила, что жизни её супруга ничего не угрожает.

В настоящий момент Петросян проходит плановое лечение. Об это Татьяна рассказала в видеоролике, которым поделился Telegram-канал "Звездач".

"Евгений Ваганович в полном порядке. Угрозы его жизни нет. Никаких экстраординарных ситуаций нет", — заявила Брухунова.

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Татьяна Брухунова: как девушка из Тулы покорила сердце юмориста Евгения Петросяна