Филипп Киркоров прокомментировал новые отношения своего отца с домработницей: "Тот ещё сказочник"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Филипп Киркоров прокомментировал новые отношения своего отца Бедроса.

Напомним, ранее стало известно, что Бедрос Киркоров решил развестись со своей 68-летней супругой Людмилой Смирновой, с которой прожил 26 лет. Сейчас артист состоит в отношениях с 43-летней домработницей Олесей. Киркоров-старший даже посетил концерт своего сына в Кремле вместе с новой спутницей. Однако сам Филипп неоднозначно отзывается о новых отношениях своего отца.

"Веришь в сказку, Бедрос? Веришь, конечно. Судя по молодой спутнице, тот ещё сказочник", — прокомментировал выбор отца во время финала программы "Маска" на НТВ Филипп Киркоров.

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