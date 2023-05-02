МК: Татьяна Михалкова рассказала, что невыездной из России Вячеслав Зайцев всегда был свободным

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близкая подруга умершего модельера Вячеслава Зайцева Татьяна Михалкова высказалась о работе и преданности своей стране маэстро. Она отметила: в начале пути кутюрье был невыездной, но это не мешало ему быть свободным во всех смыслах.

"Он был невыездной в начале пути, но судьба была благосклонна, и со временем ему рукоплескал и признал весь мир!" — сказала Михалкова.

Зайцева не стало 30 апреля после продолжительной болезни. Жена режиссёра Никиты Михалкова, которая долгие годы оставалась любимицей модельера скорбит об уходе родного человека и вспоминает его только добрыми словами.

Татьяна Евгеньевна рассказала, что Зайцев был яростно предан своему делу, шёл против течения и не боялся экспериментов. Михалкова подчеркнула: модельеру долгие годы не разрешали выезжать из страны и устраивать показы за границей, однако это не мешало ему развиваться.

"В те годы был железный занавес, и только единицы выезжали из страны, но Слава всегда себя чувствовал очень свободно в своей стране, делал показы по посольствам, давал интервью, и желания уехать у него никогда возникало", — сказала Михалкова в беседе с "МК".

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Вячеслав Зайцев Воспоминания о будущем