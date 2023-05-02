МК: последние откровения Вячеслава Зайцева о своих ошибках молодости

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в одной из московских больниц, куда был экстренно доставлен с внутренним кровотечением. Маэстро долгое время болел и не часто посещал светские мероприятия, общался с журналистами.

Однако на одном из последних показов мод Зайцев рассказал о своих ошибках молодости, которые допускал в своей работе. Он отметил, что современные дизайнеры часто допускают такие же промахи.

"Молодёжь, порой, рискованно работает, она часто забывает о назначении моды. Я то же самое делал в начале. А сейчас я уже с годами привык, что классика — это самый лучший стиль. Мне также очень интересно всегда наблюдать за откровениями молодых", — размышлял Зайцев в беседе с "МК".

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