Актёр Александр Олешко оказался в инвалидном кресле после серьёзной травмы

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева показала Александра Олешко, который передвигается в инвалидной коляске. Она отметила: многие представители шоу-бизнеса безответственно относятся к своему здоровью, что приводит к серьёзным последствиям.

Ведущая программы "Давай поженимся" стала членом жюри в шоу "Две звезды. Отцы и дети". Гузеева была впечатлена масштабами съёмочного процесса и поделилась с подписчиками фрагментом с площадки. На видео видно, как Олешко увозят со сцены на инвалидной коляске.

Телесваха сообщила: актёр получил травму и долгое время не обращался за помощью к специалистам.

"Бедный, разорвал ногу во время спектакля. Он не знал об этом. Отработал спектакль и ещё ходил две недели. Вот что значит актёрская профессия. И сейчас его увозят на каталке", — написала Гузеева в Сети.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ориентиры заслуженного артиста России Александра Олешко