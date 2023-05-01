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МК: певец Юлиан рассказал о предательстве Аллы Пугачёвой Вячеслава Зайцева во время болезни

0:58
Шоу-бизнес

Многие представители российского шоу-бизнеса скорбят о модельере Вячеславе Зайцеве, которого не стало. Маэстро долгое время тяжёло болел и мало посещал светские мероприятия. Певец Юлиан сообщил о том, что Зайцев очень переживал из-за предательства певицы Аллы Пугачёвой.

МК: певец Юлиан рассказал о предательстве Аллы Пугачёвой Вячеслава Зайцева во время болезни

Он рассказал, что именно модельер создал для Примадонны балахоны, которые скрывали недостатки и подчеркивали достоинства. Однако в один момент Алла Борисовна предпочла Валентина Юдашкина и разорвала все связи с Зайцевым.

Юлиан отметил, что маэстро никогда не говорил о своих переживаниях, но близкие люди знали, что ему очень неприятна эта ситуация.

"Конечно, для него это было ударом. Но он свои переживания никогда не показывал. Его беспокоили свои дела, дела Дома моды. С Аллой они потом помирились", - сказал артист в беседе с "МК".

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Алла Пугачёва и Вячеслав Зайцев: «Я первой балахон его в Советском Союзе надела»
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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