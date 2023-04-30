Станислав Садальский трогательно поздравил с праздником Ларису Удовиченко, несмотря на их серьёзную ссору

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский трогательно поздравил с днём рождения Ларису Удовиченко. Он отметил: несмотря на многолетнюю ссору, актриса является для него близким человеком.

Напомним, что Удовиченко и Садальский перестали общаться 18 лет назад. Однако актёр не считает себя виновным в произошедшем и уверяет, что артистка сама отказалась от общения с ним.

Артист посвятил большой пост Удовиченко в своём Telegram-канале, где поздравил её с 68-летием и пожелал ей всего самого наилучшего.

"С днём рождения Ларису. Наша жизнь давно течёт по разным руслам. Как раз на своё 50-летие она решила обидеться на правду. И обижается до сих пор. Бог с ним, я её по-прежнему люблю и вспоминаю", — написал 71-летний артист.

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Стас Садальский 15 лет не общается с Ларисой Удовиченко