Лера Кудрявцева взломала "развод на миллион" украинских мошенников

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева смогла разоблачить украинских мошенников, которые хотели развести её на крупную сумму по известной схеме. В соцсетях она поделилась видео, на котором разговаривает по телефону якобы со "специалистом" службы безопасности.

Он заявил, что со счёта ведущей совершаются переводы на территорию Украины незаконным путём, а также берутся какие-то кредиты.

Кудрявцева внимательно выслушала лже-силовика, а затем задала кодовый вопрос "Чей Крым?". После этого диалог неожиданно пошёл не по плану.

"Ну, покамест ваш", — заявил собеседник. "Наш, это чей?" — уточнила ведущая. "Ну, Российской Федерации. Покамест, потому что мы заберём его обратно себе", — выдал себя украинский мошенник.

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