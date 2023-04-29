Ведущий Борис Кочевников больше не может работать без специальных гаджетов для распознавания речи

Поклонники телеведущего Бориса Корчевникова давно обратили внимание на его изменившийся внешний вид. Многие из них указали на то, что ведущий начал заикаться и странно жестикулировать в эфире. Недавно он появился на светском мероприятии, где использовал специальные гаджеты для общения с собеседниками.

Актёр Виталий Гогунский рассказал о том, что во время съёмок передачи "Судьба человека" Корчевников использовал специальные гаджеты и устройства, которые помогали телеведущему понимать гостей и вести с ними беседу. Артист сообщил, что устройство считывает речь человека и преобразовывает её в текс.

"Ему помогают определённые гаджеты. Устройства считывают речь и ему в письменном виде сразу представляют. Борис Корчевников — Бетховен нашей журналистики", — сказал Гогунский.

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Борис Корчевников пользуется гаджетом распознавания речи...