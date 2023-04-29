Поклонники телеведущего Бориса Корчевникова давно обратили внимание на его изменившийся внешний вид. Многие из них указали на то, что ведущий начал заикаться и странно жестикулировать в эфире. Недавно он появился на светском мероприятии, где использовал специальные гаджеты для общения с собеседниками.
Актёр Виталий Гогунский рассказал о том, что во время съёмок передачи "Судьба человека" Корчевников использовал специальные гаджеты и устройства, которые помогали телеведущему понимать гостей и вести с ними беседу. Артист сообщил, что устройство считывает речь человека и преобразовывает её в текс.
"Ему помогают определённые гаджеты. Устройства считывают речь и ему в письменном виде сразу представляют. Борис Корчевников — Бетховен нашей журналистики", — сказал Гогунский.
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