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Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном, который участвует в СВО на Украине

0:50
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская сообщила, что гордится своим сыном Климом Поплавским за участие в СВО на Украине. Она отметила: наследник принял добровольное решение вступить в ряды бойцов ВС РФ.

Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном, который участвует в СВО на Украине

Поплавская в новом интервью на Youtube-канале "НЕОРУЭЛЛ" откровенно рассказала о своих чувствах и переживаниях за 37-летнего наследника, который отправился в зону боевых действий. Артистка рассказала: её сын не мог остаться в стороне, когда людям понадобилась помощь. Также она подчеркнула, что гордится поступком сына и считает его настоящим мужчиной.

"Он сам экипировался и обучился. Прошёл обучение тактической медицине, чтобы выносить военных из-под пуль и никогда не быть никому обузой", — пояснила Поплавская.

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Моя семья не спрятала сыновей! | НЕОРУЭЛЛ | Яна Поплавская о сыне ушедшем на фронт
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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