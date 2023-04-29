Актриса Яна Поплавская призналась, что гордится сыном, который участвует в СВО на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская сообщила, что гордится своим сыном Климом Поплавским за участие в СВО на Украине. Она отметила: наследник принял добровольное решение вступить в ряды бойцов ВС РФ.

Поплавская в новом интервью на Youtube-канале "НЕОРУЭЛЛ" откровенно рассказала о своих чувствах и переживаниях за 37-летнего наследника, который отправился в зону боевых действий. Артистка рассказала: её сын не мог остаться в стороне, когда людям понадобилась помощь. Также она подчеркнула, что гордится поступком сына и считает его настоящим мужчиной.

"Он сам экипировался и обучился. Прошёл обучение тактической медицине, чтобы выносить военных из-под пуль и никогда не быть никому обузой", — пояснила Поплавская.

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