Беженка с Украины разделась для участия в скандальном британском телешоу

Украинская беженка обнажилась ради участия в британском телевизионном шоу Naked Attraction.

Суть передачи заключается в том, что полностью раздетые участники долго разговаривают на личные темы, чтобы лучше узнать друг друга. По итогу главный герой должен выбрать, с кем из шести претендентов он отправится на свидание после того, как камеры выключатся.

Издание Bristol Post пишет, что героиней нового выпуска Naked Attraction станет 22-летняя беженка с Украины по имени Мария.

По информации издания, в ходе передачи украинка сразу отвергла несколько желающих сходить с ней на свидание, но в конце всё же выбрала подходящего кандидата.

Скандальное шоу неоднократно подвергалось критике за излишнюю откровенность, однако высокие рейтинги помогли Naked Attraction остаться в эфире.

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