Актёр Дмитрий Нагиев стал ведущим премии "Женщина года" в московском клубе Crocus City Hall

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Дмитрий Нагиев стал ведущим премии "Женщина года", которая прошла в столичном клубе Crocus City Hall.

Фото с Нагиевым в стильном чёрном костюме опубликовали в своих социальных сетях посетители мероприятия.

Это одно из первых появлений шоумена в роли ведущего после начала СВО на Украине.

Летом 2022 года стало известно, что Нагиев ушёл из проекта "Голос" на Первом канале, а в феврале 2023 года отказался вести музыкальную премию телеканала "Муз-ТВ". Актёр записал видеообращение к организаторам мероприятия, отметив, что не считает достойными артистов, которые числятся в списке лауреатов.

Помимо Нагиева, церемонию награждения "Женщина года" посетили Нюша, Катя Лель, Наташа Королёва и другие звёзды.

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