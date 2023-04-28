Елена Подкаминская раскрыла секрет свой стройности: отказалась от вредных привычек

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Актриса, звезда сериала "Кухня", Елена Подкаминская раскрыла секрет своей стройной фигуры.

Елена Подкаминская обладает стройной фигурой. Многие её поклонники пытались узнать, в чём секрет её стройности. В своём личном блоге актриса решила рассказать, что ей помогает поддерживать хорошую форму.

По словам Подкаминской, секретом её стройности является полный отказ от вредных привычек: курение и употребление алкоголя. Артистка подчеркнула, что она не употребляет алкоголь вообще.

"Многие спрашивают: "И не скучно тебе жить?" — "О нет! Ни секунды не скучаю!" — отметила Елена Подкаминская.

Помимо этого, актриса регулярно занимается спортом, йогой, а также придерживается правильного рациона питания.

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Елена Подкаминская - О материнстве, актерской жизни, "Кухня" и "ИП Пирогова"