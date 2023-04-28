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Жители деревни Грязь рассказали о продаже замка Пугачёвой и Галкина*: были хорошими соседями

0:57
Шоу-бизнес

Соседи Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* по деревне Грязь рассказали, что им известно о продаже замка звёздной пары.

Жители деревни Грязь рассказали о продаже замка Пугачёвой и Галкина*: были хорошими соседями

Жители деревни заявили, что им ничего неизвестно о якобы совершённой сделке о продаже знаменитого замка Пугачёвой и Галкина. Напомним, в последнее время в СМИ активно распространяются слухи о том, что Алла Борисовна выставила замок на продажу. Некоторые источники и вовсе утверждают, что покупатель уже нашёлся. Об этом сообщает Teleprogramma. pro.

Также жители деревни выразили сожаление по поводу того, что артистам пришлось уехать из России. Люди отмечают, что они были очень хорошими соседями. Одна женщина рассказала, что Максим Галкин* всегда здоровался с соседями, вёл себя вежливо и часто разговаривал с ними при встрече.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Максим Галкин показал и рассказал об уникальной антикварной двери своего замка
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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