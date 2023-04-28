Стриминговая платформа Netflix анонсировала выход нового сезона сериала "Корона", рассказывающего историю британской королевской семьи.
В анонсе Netflix обнародовал первые кадры со съёмок сериала. На них запечатлены актёры Эд Маквей и Мег Беллами, которые воплотят на экране принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Отмечается, что съёмки нового сезона проходили в Сент-Эндрюсе. В этом городе находится старейший университет в Шотландии, в котором учились Кейт и Уильям.
Шестой сезон станет финальным. На этот раз основной акцент создатели проекта решили сделать на романтические отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Предполагается, что новые эпизоды "Короны" выйдут осенью 2023 года.
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