Netflix обнародовал кадры шестого сезона сериала "Корона" с молодыми Кейт и Уильямом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стриминговая платформа Netflix анонсировала выход нового сезона сериала "Корона", рассказывающего историю британской королевской семьи.

В анонсе Netflix обнародовал первые кадры со съёмок сериала. На них запечатлены актёры Эд Маквей и Мег Беллами, которые воплотят на экране принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Отмечается, что съёмки нового сезона проходили в Сент-Эндрюсе. В этом городе находится старейший университет в Шотландии, в котором учились Кейт и Уильям.

Шестой сезон станет финальным. На этот раз основной акцент создатели проекта решили сделать на романтические отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Предполагается, что новые эпизоды "Короны" выйдут осенью 2023 года.

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