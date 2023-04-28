Ведущий Александр Гордон призвал прекратить травлю в Сети Юлии Барановской

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон обратился к хейтерам своей коллеге Юлии Барановской. Он призвал прекратить травлю телеведущей.

Гордон вместе с Барановской вновь вернулись в эфир Первого канала после продолжительного перерыва. В одном из выпуском программы "Мужское/Женское" ведущий обратился к подписчикам соведущей, которые пишут ей негативные комментарии и устраивают травлю.

"Обращаюсь ко всем хейтерам: не пишите Юле в соцсетях, какая она плохая", — сказал Гордон.

Поклонники шоу отметили, что скорее всего данное обращение не было согласованно с редакторами, поэтому Гордон показался очень эмоциональным.

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