Телеведущий Александр Гордон обратился к хейтерам своей коллеге Юлии Барановской. Он призвал прекратить травлю телеведущей.
Гордон вместе с Барановской вновь вернулись в эфир Первого канала после продолжительного перерыва. В одном из выпуском программы "Мужское/Женское" ведущий обратился к подписчикам соведущей, которые пишут ей негативные комментарии и устраивают травлю.
"Обращаюсь ко всем хейтерам: не пишите Юле в соцсетях, какая она плохая", — сказал Гордон.
Поклонники шоу отметили, что скорее всего данное обращение не было согласованно с редакторами, поэтому Гордон показался очень эмоциональным.
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