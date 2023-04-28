В Театре Наций был снят с репертуара спектакль "Иванов" с Евгением Мироновым из-за антивоенной позиции актёров

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Из репертуара Театра Наций исчез спектакль "Иванов", главную роль в котором исполняет известный актёр Евгений Миронов.

Ранее стало известно, что Театр Наций снял с репертуара спектакль "Иванов". Напомним, постановка впервые была показана зрителям в 2016 году. Состав спектакля был поистине звёздным. Главную роль Иванова играл Евгений Миронов, который также является художественным руководителем театра, в роли Анны Петровны была Чулпан Хаматова, а Сашу играла Елизавета Боярская.

После того, как Чулпан Хаматова уехала из России в знак протеста началу проведения СВО, её роль отдали Алле Югановой. Режиссёра постановки Тимофея Кулябина, который также занял антивоенную позицию, убрали с афиш, а сейчас очередь дошла и до самого спектакля.

"Не помогло ни то, что главную роль в спектакле играет худрук театра Евгений Миронов, ни то, что это пьеса Антона Чехова", — написала телекритик Анна Бородина в своём Telegram-канале.

Также ранее в Театре Наций был снят с репертуара спектакль Андрея Могучего "Сказка про последнего ангела", в котором играла народная артистка России Лия Ахеджакова.

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Спектакль "Иванов" - Театр Наций