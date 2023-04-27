Никита Михалков рассказал, как боролся с главной причудой своей жены: "Сжигал, рвал, выбрасывал"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и режиссёр Никита Михалков рассказал о странной причуде своей жены Татьяны.

Всем известно, что для каждого публичного выхода Татьяна Михалкова надевает на голову чёрный бантик. К этой детали в образе знаменитой супруги люди по-разному относятся. Однако Никиту Михалкова этот аксессуар долгое время очень раздражал. Об этом сообщает «Экспресс газета».

"Сказать, что этот аксессуар мне не нравился - ничего не сказать. Он меня буквально раздражал. Что я с ним только ни делал - рвал, выбрасывал, сжигал. Ничего не помогало. Пришлось смириться", - поделился Никита Михалков.

Татьяна Михалкова призналась, что полюбила этот аксессуар ещё в юности, когда зашла в знаменитый Дом моды на Кузнецком мосту. Там она увидела фотографию известного французского модельера Коко Шанель, на голове которой был элегантный чёрный бант. С тех пор Михалкова предпочитает украшать свою причёску чёрным бантом.

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Татьяна Михалкова. Жена. История любви