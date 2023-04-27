Блиновская пыталась дать следователю многомиллионную взятку, чтобы её отпустили

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После того, как блогера Елену Блиновскую задержали по обвинению в неуплате налогов, она пыталась дать следователю взятку. Об этом пишет Telegram-канал «Образ будущего».

Журналисты выяснили, что сначала Блиновская предложила следователю 5 миллионов долларов, а после того, как он оказался их взять, удвоила эту сумму, обещая дать ему 10 миллионов долларов.

Помимо этого Блиновская просила следствие позволить ей заниматься бизнесом до лета.

Согласно материалу, теперь в делу о неуплате налогов Блиновской добавится ещё и попытка дать взятку должностному лицу.

Авторы публикации добавили, что представители СК также собираются найти и привлечь к ответственности лиц, которые слили Блиновской информацию о её грядущем аресте.

Елена Блиновская была задержана 27 апреля. Ей вменяется неуплата налогов на сумму 918 миллионов рублей.

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