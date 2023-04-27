Актриса Яна Поплавская прокомментировала арест Елены Блиновской

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость об аресте блогера Елены Блиновской.

Поплавская отметила, что не следила за деятельностью Блиновской, но часто слышала от друзей упоминания о её самом крупном проекте "Марафон желаний".

"Это ж надо было так раскрутиться. Собирать огромные залы и зарабатывать немыслимые деньги. Интересно только, на что рассчитывали все те, кто ей платил?" — задалась вопросом актриса в своих социальных сетях.

Она добавила, что арест Блиновской связан с поразительной жадностью блогера.

"Если ты так зарабатываешь, отдай государству положенное по закону и живи спокойно. Лучше так, чем одномоментно лишиться всего и ещё в тюрьму сесть", — резюмировала Поплавская.

Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По данным прокуратуры, лайф-коучер задолжала государству более 918 млн рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон