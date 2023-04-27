Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость об аресте блогера Елены Блиновской.
Поплавская отметила, что не следила за деятельностью Блиновской, но часто слышала от друзей упоминания о её самом крупном проекте "Марафон желаний".
"Это ж надо было так раскрутиться. Собирать огромные залы и зарабатывать немыслимые деньги. Интересно только, на что рассчитывали все те, кто ей платил?" — задалась вопросом актриса в своих социальных сетях.
Она добавила, что арест Блиновской связан с поразительной жадностью блогера.
"Если ты так зарабатываешь, отдай государству положенное по закону и живи спокойно. Лучше так, чем одномоментно лишиться всего и ещё в тюрьму сесть", — резюмировала Поплавская.
Блиновскую задержали утром 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По данным прокуратуры, лайф-коучер задолжала государству более 918 млн рублей.
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