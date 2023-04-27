Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй из России в Израиль. Недавно артистка покинула Землю обетованную и обосновалась в Юрмале в элитном особняке, который она снимает каждый год на несколько месяцев.
Сообщается, что вилла "Марта" находится в самом дорогом комплексе в Латвии. Кстати, по соседству с Примадонной расположился дом певицы и близкой подруги артистки Лаймы Вайкуле.
В расположении особняка входит современный спа-комплекс, теннисный корт, помещение для охраны и собственный кинозал. Также в доме имеется большая столовая, библиотека и зимний сад.
Месяц проживания в "Марте" стоит 100 тысяч евро (8,9 миллионов рублей). А Алла Борисовна заплатила сразу за четыре месяца отдыха на вилле около 35,6 миллионов рублей, сообщает "КП".
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