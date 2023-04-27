Актриса Екатерина Волкова прокомментировала своё спокойствие на фоне ареста брата за двойное убийство

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала о своём состоянии после ареста брата.

Актриса отметила, что переживает сильный стресс. Для поддержания своего психологического здоровья она решила надеть маску и продолжить вести привычную жизнь.

"Каждый по-разному справляется со стрессом. Кто-то налегает на алкоголь, кто-то чистит квартиру до блеска. Мой способ — отдалиться от травмирующего события. Я запираю свою боль и надеваю маску, чтобы держаться на плаву. Больше работаю. Сейчас нужно разобраться во всём", — написала артистка в своих социальных сетях.

Брат Волковой арестован по подозрению в убийстве двух человек в Бостоне. Следователи предполагают, что Леонид Волков убил своих знакомых в результате ссоры из-за аренды жилья.

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