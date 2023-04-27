Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боец из Удмуртии рассказал о работе на комплексе звуковой разведки "Пенициллин"
RuTube не захотел потратить 30 млрд рублей на развитие
Скандал в Дзержинске: чиновники хотят приобрести машину за три миллиона рублей
Бабушка из Красноярского края оговорила отца своих внуков
Резников: США, помогая Киеву, не забывают считать деньги
Нутрициолог: продукты с селеном сохраняют молодость
В 2022 году "Рубин" потерял 1,2 миллиарда рублей
Никулин предсказал крах Украины после контрнаступления ВСУ
Пользователи Twitter* подвергли критике слова Зеленского о невозможности территориальных компромиссов с РФ

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала своё спокойствие на фоне ареста брата за двойное убийство

0:52
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала о своём состоянии после ареста брата.

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала своё спокойствие на фоне ареста брата за двойное убийство

Актриса отметила, что переживает сильный стресс. Для поддержания своего психологического здоровья она решила надеть маску и продолжить вести привычную жизнь.

"Каждый по-разному справляется со стрессом. Кто-то налегает на алкоголь, кто-то чистит квартиру до блеска. Мой способ — отдалиться от травмирующего события. Я запираю свою боль и надеваю маску, чтобы держаться на плаву. Больше работаю. Сейчас нужно разобраться во всём", — написала артистка в своих социальных сетях.

Брат Волковой арестован по подозрению в убийстве двух человек в Бостоне. Следователи предполагают, что Леонид Волков убил своих знакомых в результате ссоры из-за аренды жилья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Под Артёмовском ВСУ несут страшные потери: опубликована переписка военного ВСУ

ВСУ несут большие потери под Артёмовском.

Опубликован скриншот переписки военнослужащего ВС Украины о потерях под Артёмовском
Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ из-за вмешательства НАТО в ход СВО
НАТО вынуждает Россию: эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации
Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ, заявил Сладков
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
"Ей непросто": Пугачёва покидает Израиль из-за больного сердца
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Эрдоган, возможно, отравлен, и Зеленский об этом знает
Эрдоган, возможно, отравлен, и Зеленский об этом знает
Последние материалы
Пользователи Twitter* подвергли критике слова Зеленского о невозможности территориальных компромиссов с РФ
Актриса Анджелина Джоли вместе с сыном Мэддоксом побывала на торжественном обеде в Белом доме
Психолог Наумова рассказала о феномене и внутренних проблемах Елены Блиновской
Марков о миллиардных доходах Блиновской: "Они глупые? Или она прямо супер?"
Будет сюрпризом — Захарова не раскрыла подробностей ответа РФ на невыдачу виз в США журналистам
В ХМАО вандал разрушил могилы на кладбище
Созданный Украиной боевой беспилотник может улететь на 35 километров
Корабли ВМФ Дании из последних сил следят за русскими в Арктике
Надеть ли шарик на горловину крышки: пузырьки в новом антифризе
Песков о покушении на Путина с помощью дрона — жёлтые измышления!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников