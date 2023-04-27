Актриса Анджелина Джоли вместе с сыном Мэддоксом побывала на торжественном обеде в Белом доме

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли посетила торжественный обед в честь визита главы Южной Кореи в США.

Голливудская звезда прибыла в Белый дом в сопровождении своего приёмного сына Мэддокса.

"Анджелина уделяет большое внимание азиатско-американским отношениям. Актриса и её дети имеют крепкие связи с этим регионом. Джоли неоднократно посещала Южную Корею в рамках своей деятельности в ООН, а Мэддокс учился в сеульском университете Ёнсе", — заявил близкий к актрисе источник журналистам издания People.

Для торжественного обеда Анджелина выбрала длинное белое платье и винтажный жакет от бренда Chanel, Мэддокс облачился в строгий чёрный смокинг.

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