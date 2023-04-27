Певица Лолита Милявская вспомнила, как отказалась от съёмок в фильме Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем 2: Цитадель".
Артистка подчеркнула, что именитый режиссёр был готов взять её в проект без проб. Однако Лолита всё же приехала на кастинг и с лёгкостью его прошла.
"И тут я поняла, что не смогу ничего дать. Над первой частью я просто рыдала и думала, что в сценарии второй найду что-то подобное. Но фильм показался мне массовой баталией, в которой я не смогла обнаружить болевую точку", — рассказала Лолита в шоу Фёдора Бондарчука "Кино в деталях".
После долгих раздумий певица отказалась от роли, сославшись на плотный гастрольный график. Некоторое время Никита Сергеевич обижался на Лолиту, однако потом отношения между ними наладились.
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