Певица Лолита Милявская рассказала, почему отказалась от роли в фильме Михалкова "Утомлённые солнцем 2"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская вспомнила, как отказалась от съёмок в фильме Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем 2: Цитадель".

Артистка подчеркнула, что именитый режиссёр был готов взять её в проект без проб. Однако Лолита всё же приехала на кастинг и с лёгкостью его прошла.

"И тут я поняла, что не смогу ничего дать. Над первой частью я просто рыдала и думала, что в сценарии второй найду что-то подобное. Но фильм показался мне массовой баталией, в которой я не смогла обнаружить болевую точку", — рассказала Лолита в шоу Фёдора Бондарчука "Кино в деталях".

После долгих раздумий певица отказалась от роли, сославшись на плотный гастрольный график. Некоторое время Никита Сергеевич обижался на Лолиту, однако потом отношения между ними наладились.

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