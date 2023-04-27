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Актриса Юлия Пересильд прокомментировала негативную критику в её адрес и фильма "Вызов"

1:07
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд прокомментировала критику в её адрес после выхода фильма "Вызов". Она отметила: негативные комментарии расстраивают её, потому что огромная команда профессионалов работала над созданием картины.

Актриса Юлия Пересильд прокомментировала негативную критику в её адрес и фильма "Вызов"

Пересильд сообщила, что во время съёмок картины получала много хейта в Сети. Некоторые эксперты даже возмутились тем, что многие эксперименты и научные исследования были отложены.

"А всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить, хочу ответить. Было бы прекрасно, если бы вы смогли бы всё наверстать и удивить нас своими результатами, которых мы все очень ждём", — сказала Пересильд в беседе с aif.ru.

Артистка подчеркнула, что сначала ей было неприятно читать негативные комментарии в её адрес, однако после выхода фильма, она убедилась в собственной правоте.

"Фильм вышел на экраны, так что мы все свои задачи выполнили, да ещё и сделали всё это в невероятно короткие сроки", — сказала актриса.

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Пересильд фильм Вызов заявила о травле со стороны космонавтов
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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