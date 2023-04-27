Встретивший новую любовь Филипп Киркоров строит скромный дом

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филип Киркоров рассказал о кардинальных изменениях в личной жизни.

Киркоров признался, что после долгих лет одиночества наконец нашел свою любовь. Имя избранницы артист предпочёл не раскрывать, но подчеркнул, что готов ради неё на многое.

Певец добавил, что сейчас строит новый дом. В котором, по всей видимости, планирует поселиться с новой возлюбленной.

"Строю дом себе. Это будет не дворец. От золота и блёсток я устаю на сцене. В обычной жизни мне присущ классический минимализм", — заявил он в YouTube-шоу "Алена, блин!".

На данный момент артист вместе с двумя детьми живёт в элитном особняке на уединенном полуострове в Мякининской пойме Москвы-реки. Стоимость усадьбы поп-короля оценивается в 12 млн долларов.

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