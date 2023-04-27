Директор литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте Раиса Фомина сообщила о том, что артистка окончательно разорвала все связи с Россией. Она отметила: Дапкунайте отказалась от сотрудничества с российскими работодателями.
Фомина сообщила, что актриса покинула Россию более года назад и не собирается возвращаться. На данный момент она проживает в Барселоне.
"Она ни с кем не сотрудничает из людей в России. Мир полон фальши, лжи. Ингеборга полностью порвала все связи с Россией", — сказала Фимина в беседе с "Абзацем".
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