Директор Ингеборги Дапкунайте сообщила о том, что актриса окончательно разорвала все связи с Россией

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте Раиса Фомина сообщила о том, что артистка окончательно разорвала все связи с Россией. Она отметила: Дапкунайте отказалась от сотрудничества с российскими работодателями.

Фомина сообщила, что актриса покинула Россию более года назад и не собирается возвращаться. На данный момент она проживает в Барселоне.

"Она ни с кем не сотрудничает из людей в России. Мир полон фальши, лжи. Ингеборга полностью порвала все связи с Россией", — сказала Фимина в беседе с "Абзацем".

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