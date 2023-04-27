Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина сообщила о том, что у их семьи началась "чёрная полоса". Она рассказала подписчикам: у её сына началась сильнейшая аллергия, а в доме обрушился балкон.
Супруга Диброва также недовольна тем, что телеведущий лишился работы на Первом канале.
"Дмитрий — штатный сотрудник канала, его зарплата — источник дохода всей семьи. Что теперь делать?" — высказалась она.
Оказалось, что владелец франшизы "Кто хочет стать миллионером?" в одностороннем порядке аннулировал все договорённости. Теперь телеканал перезапустит передачу, но уже без ведущего.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.