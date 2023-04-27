Жена уволенного с Первого канала Дмитрия Диброва пожаловалась на неудачи в семье

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина сообщила о том, что у их семьи началась "чёрная полоса". Она рассказала подписчикам: у её сына началась сильнейшая аллергия, а в доме обрушился балкон.

Супруга Диброва также недовольна тем, что телеведущий лишился работы на Первом канале.

"Дмитрий — штатный сотрудник канала, его зарплата — источник дохода всей семьи. Что теперь делать?" — высказалась она.

Оказалось, что владелец франшизы "Кто хочет стать миллионером?" в одностороннем порядке аннулировал все договорённости. Теперь телеканал перезапустит передачу, но уже без ведущего.

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