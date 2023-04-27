Стоимость концертных костюмов Киркорова для юбилейного шоу составила 1 млн евро

Стилист российского певца Филиппа Киркорова Максим Ануфриенко раскрыл стоимость костюмов артиста для юбилейного шоу.

По его словам, всего для исполнителя подготовили 27 нарядов. Он добавил, что только одна туника, в которой Киркоров поёт песню "Романы", была приобретена за 80 тысяч евро. Как пояснил стилист, все костюмы сделаны на заказ.

"Если всё сложить, примерно получится миллион евро", — подчеркнул Ануфриенко, оценивая стоимость нарядов артиста в эфире программы "Алёна, блин!" на YouTube.

Ранее Киркоров заявил, что не намерен покидать Россию, как многие его коллеги. Артист назвал сцену своей трибуной для выражения патриотической позиции. Певец считает, что его музыкальные композиции наполнены любовью к стране.

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