Дмитрий Нагиев впервые прервал молчание после ухода с Первого канала: "У меня не было никаких предложений"

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые дал интервью после ухода с Первого канала.

Напомним, в марте прошлого года Дмитрий Нагиев уволился с Первого канала, сообщив, что ему необходима творческая пауза. После этого актёр снялся в нескольких полнометражных фильмах, однако на российском телевидении так и не появлялся.

Недавно артист дал первое за долго время интервью изданию Men Today, в котором рассказал о своей карьере в настоящее время, а также о своём душевном состоянии.

По словам Нагиева, ему знакомо такое состояние, как депрессия, однако артист старается не унывать.

"Любое депрессивное состояние — гадкое. Я это знаю, а если предупрежден, то вооружен. А ещё я знаю, что лучше, чем вот эта секунда, в твоей жизни может и не быть. Поэтому наслаждайся конкретно ею", — поделился актёр.

Что касается работы, то в прошлом году артисту было непросто, поскольку часто приходилось сидеть без предложений. Тем не менее он и в этой ситуации извлёк пользу.

"Научись ждать, но с совершенно четкой целью и верой в то, что у тебя всё получится. А ещё трудись. Даже когда у меня не было никаких предложений, я продолжал верить, вяло отжиматься от пола и надеяться, что когда-нибудь это пригодится", — признался Нагиев.

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