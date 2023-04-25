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Певица Наталья Подольская призналась, что не любит выходить с Владимиром Пресняковым в свет из-за ревности

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Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская рассказала о том, что из-за ревности к Владимиру Преснякову не любит посещать с ним светские мероприятия. Артистка отметила, что ей сложно удаётся сдерживать чувства.

Певица Наталья Подольская призналась, что не любит выходить с Владимиром Пресняковым в свет из-за ревности

Подольская сообщила, что недавно они с мужем посетили шоу, где выступали девушки в откровенных нарядах. Певица поделилась в Сети: мероприятие было завораживающее, но приходить туда с мужчиной стоит только женщинам, которые не ревнуют своих кавалеров.

"Невероятно эффектное шоу. Но с мужем туда стоит ходить только если вы не ревнивая. Лично я, с ним больше не пойду", — написала Подольская.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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