Певица Наталья Подольская призналась, что не любит выходить с Владимиром Пресняковым в свет из-за ревности

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская рассказала о том, что из-за ревности к Владимиру Преснякову не любит посещать с ним светские мероприятия. Артистка отметила, что ей сложно удаётся сдерживать чувства.

Подольская сообщила, что недавно они с мужем посетили шоу, где выступали девушки в откровенных нарядах. Певица поделилась в Сети: мероприятие было завораживающее, но приходить туда с мужчиной стоит только женщинам, которые не ревнуют своих кавалеров.

"Невероятно эффектное шоу. Но с мужем туда стоит ходить только если вы не ревнивая. Лично я, с ним больше не пойду", — написала Подольская.

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