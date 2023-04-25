Яна Поплавская: нужно наказать тех, кто старается оправдать артистов, критикующих СВО

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По мнению актрисы Яны Поплавской, все те, кто старается выгородить Данилу Козловского, Ивана Урганта и других медийных личностей, критикующих СВО, должны быть наказаны.

Поплавская напомнила, что в попытках обелить вышеназванных артистов, некоторые граждане стараются доказать, что они, мол, "испугались", "неверно всё поняли" и вообще никуда "не уезжали".

Однако актриса уверена, что такие оправдания так же губительны, как и действия самих сбежавших артистов.

"И они бросили страну, стыдясь ее. А теперь поняли, что не умерла Россия, живет. И значит можно с неё поиметь еще немного, постричь ослов, которые скупают билеты в кино и театр… И у этих деятелей находятся "оправдатели". Эти "адвокаты" говорят — "он же ничего плохого не сказал, "испугался"", — написала Поплавская в своём Telegram-канале.

Артистка напомнила, что перед законом обязаны быть все равны. По её мнению, под закон о дискредитации ВС РФ должны подпадать не только беглые актёры и телеведущие, но и защищающие их россияне.

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