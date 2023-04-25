Иосиф Пригожин поддержал отмену концертов артистов, критикующих СВО

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что меры по отмене концертов артистов, которые пытаются дискредитировать вооруженные силы России или критикуют СВО, адекватные и справедливые. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Пригожин напомнил, что запрещать концерты еще в 2014 году начали власти Украины. Россия после этого еще 8 лет терпела украинских певцов и музыкантов.

При этом продюсер подчеркнул, что деятели культуры должны быть вне политики и поддерживать друг друга.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.