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РИАН перечислило артистов, концерты которых отказались проводить в РФ

2:32
Шоу-бизнес

Организаторы концертов в России отказываются работать с артистами, поддержавшими Украину. О том, кто из музыкантов и певцов столкнулся с отменой концертов, сообщает РИА Новости.

РИАН перечислило артистов, концерты которых отказались проводить в РФ

Многие поклонники критикуют Jah Khalib за его поддержку ВСУ и продолжение творческой деятельности в России. 23 апреля был запланирован его концерт, но пользователи соцсетей, блогеры и депутаты добились его отмены, и теперь даже коллеги не хотят с ним работать.

Группа "Ночные снайперы" тоже получила порцию критики из-за позиции вокалистки Дианы Арбениной. Она выступила против спецоперации, поэтому её концерты были отменены во многих городах России. Несмотря на это, Арбенина остаётся верной своим убеждениям и не планирует уезжать из РФ.

Ани Лорак решила занять нейтральную позицию, но это не помогло ей. Концерты певицы также были отменены в нескольких городах России из-за её долгого молчания по политическим вопросам. Позднее она всё же высказалась, но неясно обозначила свою позицию, отметив, что "далека от политики".

После начала СВО Анжелика Варум поддержала тренд на "чёрные квадраты" и громко заявила: "Мы семимильными шагами движемся прямиком в ад". Однако неясно, кого именно она имела в виду, так как певица продолжила выступать в России вместе со своим мужем Леонидом Агутиным.

Несмотря на протесты активистов, Варум собирается выйти на сцену в Crocus City Hall 29 апреля, билеты продолжают продаваться. Она также успешно ведёт бизнес в России, управляя винзаводом в Краснодарском крае вместе со своим братом.

Новости о том, что Валерий Меладзе поддержал украинский лозунг на зарубежном корпоративе, вызвали массу негативных реакций и хейта в СМИ. В попытке оправдаться певец разместил видеообращение и заявил о своей мечте "о согласии между братскими народами". Однако после этого исполнитель столкнулся с отменой концертов в нескольких городах России. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить певца на причастность к финансированию ВСУ. Новых песен и концертов от Меладзе не последовало, он появляется редко в соцсетях и уходит в тень.

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В России массово отменяют концерты артистов
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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